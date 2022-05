Trasporto aereo in ripresa nel 2021, traffico passeggeri +52,5% (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – Forte ripresa del traffico aereo con il traffico passeggeri che lo scorso anno è cresciuto del 52,2% rispetto al 2020, ma ancora lontano dai livelli pre-Covid (-58,1% sul 2019). Sul sito Enac sono stati pubblicati i dati di traffico 2021, che mostrano come siano ancora forti gli effetti innescati dall’emergenza epidemiologica, anche se si evidenzia una propensione al ritorno alla mobilità, soprattutto nel secondo semestre, in linea con quanto registrato nel resto del mondo. Sono stati 80.464.535 i passeggeri, dei servizi commerciali di linea e charter, transitati negli aeroporti italiani nel 2021, tra traffico nazionale e internazionale, con un incremento rispetto al 2020 del +52,5%. Il traffico ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – Fortedelcon ilche lo scorso anno è cresciuto del 52,2% rispetto al 2020, ma ancora lontano dai livelli pre-Covid (-58,1% sul 2019). Sul sito Enac sono stati pubblicati i dati di, che mostrano come siano ancora forti gli effetti innescati dall’emergenza epidemiologica, anche se si evidenzia una propensione al ritorno alla mobilità, soprattutto nel secondo semestre, in linea con quanto registrato nel resto del mondo. Sono stati 80.464.535 i, dei servizi commerciali di linea e charter, transitati negli aeroporti italiani nel, tranazionale e internazionale, con un incremento rispetto al 2020 del +52,5%. Il...

Advertising

ItalianAirForce : Concluso stanotte un trasferimento con aereo C-130 della #46ªBrigataAerea per trasporto in biocontenimento di un bi… - Lopinionista : Trasporto aereo in ripresa nel 2021, traffico passeggeri +52,5% - alex71fitcisl : RT @FitCisl: .@salvopellecchia : Vanno promosse la cultura del peer support, supporto tra pari, come prima fronte d’intervento su eventuali… - DividedStatesO4 : RT @fabry_il_bomber: Le forze d'assalto aereo ucraine con il fuoco dell'artiglieria,riferiscono di aver distrutto 5 veicoli corazzati da tr… - angelolaface1 : RT @FitCisl: .@salvopellecchia : Vanno promosse la cultura del peer support, supporto tra pari, come prima fronte d’intervento su eventuali… -