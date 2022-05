Stellantis, più ricavi ma meno consegne: mancano i chip (Di giovedì 5 maggio 2022) Chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi pari a 41,5 miliardi di euro, in crescita del 12%. Il gruppo stima «stabile» il mercato del Nord America Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 5 maggio 2022) Chiuso il primo trimestre dell’anno conpari a 41,5 miliardi di euro, in crescita del 12%. Il gruppo stima «stabile» il mercato del Nord America

Borsa Italiana Oggi 5 maggio 2022: avvio in rialzo dopo decisioni FED Focus sulle trimestrali Stellantis ha mandato in archivio i primi tre mesi del 2022 con ricavi netti pro - forma per 41,5 ...La pubblicazione dei conti trimestrali è uno di quei market mover che riescono a condizionare di più ... Atteso avvio in rialzo Segno più anche per il Nasdaq (+3,19% a 12.965 punti). Stellantis ha fornito alcune indicazioni finanziarie e operative relative al primo trimestre del 2022. Il colosso automobilistico ha chiuso i ... Il Sole 24 ORE ha mandato in archivio i primi tre mesi del 2022 con ricavi netti pro - forma per 41,5 ...La pubblicazione dei conti trimestrali è uno di quei market mover che riescono a condizionare di...Segnoanche per il Nasdaq (+3,19% a 12.965 punti).ha fornito alcune indicazioni finanziarie e operative relative al primo trimestre del 2022. Il colosso automobilistico ha chiuso i ... Stellantis, più ricavi ma meno consegne: mancano i chip