Scuola: 6 maggio sciopero contro la riforma di Bianchi su valutazione e formazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Domani, venerdì 6 maggio, è previsto uno sciopero del mondo della Scuola contro la nuova riforma voluta dal ministro Patrizio Bianchi. A promuoverlo è stato il sindacato Anief, che ha spiegato le ragioni della protesta attraverso il presidente nazionale Marcello Pacifico: "Con il decreto Legge n. 36, il Governo ha approvato una riforma che vorrebbe L'articolo proviene da Inews24.it.

