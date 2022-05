Schema protocollo Comune-Regione | sbloccati 150 mln su programmi recupero urbano

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – Approvato questo pomeriggio dalla Giunta Capitolina lodi “d’Intesa” tra Roma Capitale eLazio per accelerare il completamento delle opere pubbliche di urbanizzazione collegate aidisbloccando finanziamenti per oltre 150milioni di euro. Le aree interessate sono i quartieri Laurentino, San Basilio, Tor Bella Monaca, Acilia-Dragona, Primavalle-Torrevecchia, Labaro-Prima Porta, Fidene-Val Melaina, Valle Aurelia, Palmarola-Selva Candida, Corviale e Magliana. Roma Capitale eLazio intendono procedere al completamento delle opere in questione, consideratestrategiche in un processo complessivo die dirigenerazione urbana, per giungere ad una ricucitura tra zone periferiche e centrali ...