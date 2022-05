Sbarchi continui, perché in Sicilia la situazione è esplosiva: la denuncia dei poliziotti (Di giovedì 5 maggio 2022) Pozzallo, 5 mag – L’attracco al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, per la Ong Ocean Viking è avvenuto intorno alle 8:30 di questa mattina. A bordo del traghetto, battente bandiera norvegese, quasi 300 clandestini (294 per l’esattezza) pronti a ingrassare le fila di un business di cui non si vede né soluzione né tanto meno la fine. Anzi possiamo ben dire che il settore non conosce crisi di sorta e nel mese invernale per eccellenza in Sicilia, ovvero gennaio, si è registrato un incremento significativo rispetto agli anni passati. Il conto globale dall’1 gennaio a ieri, 4 maggio, è di 11.198 arrivi (10.616 furono nel 2021) dunque non risultano ancora i 294 che toccheranno la terra sicula nel pomeriggio ma comprendono l’ultimissimo sbarco, quello della Geo Barents due giorni fa ad Augusta (101). Leggi anche: Immigrati sbarcati: nel silenzio mediatico e politico è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) Pozzallo, 5 mag – L’attracco al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, per la Ong Ocean Viking è avvenuto intorno alle 8:30 di questa mattina. A bordo del traghetto, battente bandiera norvegese, quasi 300 clandestini (294 per l’esattezza) pronti a ingrassare le fila di un business di cui non si vede né soluzione né tanto meno la fine. Anzi possiamo ben dire che il settore non conosce crisi di sorta e nel mese invernale per eccellenza in, ovvero gennaio, si è registrato un incremento significativo rispetto agli anni passati. Il conto globale dall’1 gennaio a ieri, 4 maggio, è di 11.198 arrivi (10.616 furono nel 2021) dunque non risultano ancora i 294 che toccheranno la terra sicula nel pomeriggio ma comprendono l’ultimissimo sbarco, quello della Geo Barents due giorni fa ad Augusta (101). Leggi anche: Immigrati sbarcati: nel silenzio mediatico e politico è ...

