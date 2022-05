Sangalli a Firenze: "Il decreto aiuti non è sufficiente. Il salario minimo è da bocciare" (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente è intervenuto al convegno di Confcommercio su “Lavoro e formazione nel terziario – le nuove sfide per un’economia che cambia” Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente è intervenuto al convegno di Confcommercio su “Lavoro e formazione nel terziario – le nuove sfide per un’economia che cambia”

Advertising

iltirreno : Il presidente di Confcommercio: «Il Decreto legge aiuti è necessario ma non sufficiente. Il salario minimo è da boc… - ConfcommercioTo : Lavoro e formazione. Nuove strategie per far volare l’occupazione. Ora in corso il nostro convegno, aperto dagli i… - Confcommercio : RT @ConfcommercioTo: #Terziario, nuove strategie per far volare #formazione, #occupazione e #imprese. Ne parliamo il 5 maggio alle ore 9.30… - ConfcommercioTo : #Terziario, nuove strategie per far volare #formazione, #occupazione e #imprese. Ne parliamo il 5 maggio alle ore 9… -