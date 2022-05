Pinamonti: «Raiola faceva delle critiche un punto di forza, grazie a lui sono cresciuto come carattere» (Di giovedì 5 maggio 2022) Empoli-Inter è la partita del cuore per Andrea Pinamonti, di proprietà dei nerazzurri e in prestito in toscana, dove ha giocato un’ottima stagione. Per dire: ha segnato gli stessi gol di Gianluca Scamacca del Sassuolo su cui ci sono gli occhi delle big. Ha rilasciato una lunga intervista a Gianluca Di Marzio. Qui alcune delle cose che ha detto. «È il mio anno migliore, lo dicono i fatti. E’ stata una stagione fondamentale per me, avevo bisogno di fiducia e nuovi stimoli e l’Empoli mi ha dato tutto questo. Spero di aver ripagato la fiducia iniziale. Però lo reputo un punto di partenza per fare da adesso in poi stagioni a questo livello e più alto» Pinamonti era assistito da Mino Raiola venuto tragicamente a mancare qualche giorno fa. «È stato un colpo durissimo, con lui ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Empoli-Inter è la partita del cuore per Andrea, di proprietà dei nerazzurri e in prestito in toscana, dove ha giocato un’ottima stagione. Per dire: ha segnato gli stessi gol di Gianluca Scamacca del Sassuolo su cui cigli occhibig. Ha rilasciato una lunga intervista a Gianluca Di Marzio. Qui alcunecose che ha detto. «È il mio anno migliore, lo dicono i fatti. E’ stata una stagione fondamentale per me, avevo bisogno di fiducia e nuovi stimoli e l’Empoli mi ha dato tutto questo. Spero di aver ripagato la fiducia iniziale. Però lo reputo undi partenza per fare da adesso in poi stagioni a questo livello e più alto»era assistito da Minovenuto tragicamente a mancare qualche giorno fa. «È stato un colpo durissimo, con lui ...

