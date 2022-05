PAOLO BONOLIS: CIAO DARWIN PRIMA O POI TORNERÀ. FORMAT ESTERI? NO, GRAZIE (Di giovedì 5 maggio 2022) PAOLO BONOLIS festeggia l’immutato successo di “Avanti un altro”, anche in replica, e racconta i progetti futuri tra programmi che torneranno come “CIAO DARWIN” e altri FORMAT che hanno esaurito il loro ciclo di vita. Avanti un altro, il preserale di Canale 5 che presidierà (in replica) l’estate per poi tornare a gennaio con le nuove puntate, funziona perché “ci divertiamo e la gente percepisce quel senso di libertà, privo di etichette, di convenzioni e protocolli”. In un contesto difficile, come quello che viviamo da due anni tra pandemia e guerra, “fa piacere rintracciare un’ora di disincanto assoluto”, così BONOLIS a SuperGuidaTv. Al suo fianco l’inseparabile Luca Laurenti: “Con Luca il rapporto è sempre in costante crescita. A livello di spettacolo, siamo un corpo e un’anima”. Con ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 5 maggio 2022)festeggia l’immutato successo di “Avanti un altro”, anche in replica, e racconta i progetti futuri tra programmi che torneranno come “” e altriche hanno esaurito il loro ciclo di vita. Avanti un altro, il preserale di Canale 5 che presidierà (in replica) l’estate per poi tornare a gennaio con le nuove puntate, funziona perché “ci divertiamo e la gente percepisce quel senso di libertà, privo di etichette, di convenzioni e protocolli”. In un contesto difficile, come quello che viviamo da due anni tra pandemia e guerra, “fa piacere rintracciare un’ora di disincanto assoluto”, cosìa SuperGuidaTv. Al suo fianco l’inseparabile Luca Laurenti: “Con Luca il rapporto è sempre in costante crescita. A livello di spettacolo, siamo un corpo e un’anima”. Con ...

Advertising

Costanzo : Una delle coppie più simpatiche e più amate della televisione italiana sarà tra gli ospiti della seconda puntata de… - bubinoblog : PAOLO BONOLIS: CIAO DARWIN PRIMA O POI TORNERÀ. FORMAT ESTERI? NO, GRAZIE - imma_arena_ : RT @ilMenestrelloh: PAOLO BONOLIS SEI TUTTI NOI #MaurizioCostanzoShow - ailuig96 : tag yourself i'm Paolo Bonolis che non riesce a trattenere le risate - pizzabeer15 : RT @ilMenestrelloh: PAOLO BONOLIS SEI TUTTI NOI #MaurizioCostanzoShow -