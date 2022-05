Advertising

sole24ore : Mediobanca, la mossa di Caltagirone:?compra e sale al 5,5% - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Mediobanca, la mossa di Caltagirone:?compra e sale al 5,5% - sole24ore : Mediobanca, la mossa di Caltagirone:?compra e sale al 5,5% - fisco24_info : Mediobanca, la mossa di Caltagirone:?compra e sale al 5,5%: Gli acquisti, pari al 2,5%, chiusi prima dell’assemblea… -

Il Sole 24 ORE

, Caltagirone muove su Piazzetta Cuccia: la quota passa dal 3,043% al 5,499% Ennesimastrategica nella partita- Generali: Francesco Gaetano Caltagirone , dalla parte di Del Vecchio in entrambe i 'duelli', si rafforza in Piazzetta Cuccia portando la sua quota al 5,499% ...Gli acquisti effettuati prima dell'assemblea di Generali Nuovasul doppio tavolo Generali -. Francesco Gaetano Caltagirone, allineato a Leonardo Del Vecchio in entrambe le partite, si rafforza in Piazzetta Cuccia e si porta al 5,499% (dal ... Mediobanca, la mossa di Caltagirone: compra e sale al 5,5% Dopo la battaglia sul Leone mercato ragiona su nuovi scenari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 mag - Due giorni prima dell'assemblea dei soci di Generali, che ha sancito la vittoria della li ...Nuova mossa sul doppio tavolo Generali-Mediobanca. Francesco Gaetano Caltagirone, allineato a Leonardo Del Vecchio in entrambe le partite, si rafforza in Piazzetta Cuccia e si porta al 5,499% (dal pre ...