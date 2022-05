Manutenzione delle strade provinciali: approvata progettazione preliminare (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Con decreto monocratico presidenziale n. 86, la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione preliminare per lavori di Manutenzione straordinaria su tratti della viabilità provinciale, per un importo complessivo di circa un milione di euro. Gli interventi in programma sono finanziati ed autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e rientrano nel piano di finanziamento per gli interventi relativi a programmi straordinari di Manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Nell’ambito del Piano di riparto tra le Province e le Città Metropolitane, alla Provincia di Caserta è stata assegnata la somma di euro tre milioni e 752 mila, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Con decreto monocratico presidenziale n. 86, la Provincia di Caserta ha approvato laper lavori distraordinaria su tratti della viabilità provinciale, per un importo complessivo di circa un milione di euro. Gli interventi in programma sono finanziati ed autorizzati dal MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti e rientrano nel piano di finanziamento per gli interventi relativi a programmi straordinari didella rete viaria di Province e di Città MetropolitaneRegioni a statuto ordinario, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Nell’ambito del Piano di riparto tra le Province e le Città Metropolitane, alla Provincia di Caserta è stata assegnata la somma di euro tre milioni e 752 mila, ...

