Lorella Cuccarini potrebbe lasciare “Amici” di Maria De Filippi (Di giovedì 5 maggio 2022) Lorella Cuccarini, la showgirl, che nelle ultime due edizioni è diventata protagonista del talent “Amici” rivestendo prima il ruolo di professore di ballo, poi di canto potrebbe non essere riconfermata per la prossima stagione del programma di Maria De Filippi. La finale di Amici 21 potrebbe essere quindi l’ultima occasione in cui vedremo Lorella Cuccarini nel programma. Lorella Cuccarini, le motivazioni dell’addio Lorella Cuccarini, l’addio sembra sempre più vicino. L’amatissima insegnante di “Amici”, ha conquistato rapidamente anche la simpatia di tutti i telespettatori del talent show di Maria De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022), la showgirl, che nelle ultime due edizioni è diventata protagonista del talent “” rivestendo prima il ruolo di professore di ballo, poi di cantonon essere riconfermata per la prossima stagione del programma diDe. La finale di21essere quindi l’ultima occasione in cui vedremonel programma., le motivazioni dell’addio, l’addio sembra sempre più vicino. L’amatissima insegnante di “”, ha conquistato rapidamente anche la simpatia di tutti i telespettatori del talent show diDe ...

Advertising

Costanzo : Dopo diciotto anni di nuovo insieme in televisione: Lorella Cuccarini e Marco Columbro cantano “Parole parole” sul… - Costanzo : 15 MAGGIO 1991: la prima volta di Lorella Cuccarini e Marco Columbro al #MaurizioCostanzoShow! ?? - biancucci_irene : @amicidimdf21 Circola già voce che non ci sarà Lorella cuccarini anna pettinelli.e indecisione su todaro gli.altri.2 restano - topo1966 : RT @Costanzo: Nel secondo appuntamento del #MaurizioCostanzoShow ci sarà una grande reunion: Marco Columbro e Lorella Cuccarini di nuovo in… - danielastazi : RT @Costanzo: Dopo diciotto anni di nuovo insieme in televisione: Lorella Cuccarini e Marco Columbro cantano “Parole parole” sul palco #Mau… -