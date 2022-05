Kate Middleton, una favola in verde con l’abito snellente (Di giovedì 5 maggio 2022) Kate Middleton torna in pubblico per il Queen Elizabeth Award, premio dedicato al design britannico. La Duchessa di Cambridge si presenta con un nuovo abito verde ultra chic, firmato Edeline Lee, che esalta la sua silhouette filiforme. Kate Middleton, l’abito da 929 euro Dopo averla ammirata come fotografa grazie ai ritratti scattati alla figlia Charlotte per il suo compleanno, Kate Middleton entusiasma con un nuovo look. Come Letizia di Spagna, anche la Duchessa si cimenta col verde, un colore non facile da indossare. La moglie di William ha infatti sfoggiato un sofisticato abito color salvia della stilista Edeline Lee, da 785 sterline (929 euro). Si tratta di un vestito da cocktail, con gonna sotto il ginocchio, collo alto, corpetto ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022)torna in pubblico per il Queen Elizabeth Award, premio dedicato al design britannico. La Duchessa di Cambridge si presenta con un nuovo abitoultra chic, firmato Edeline Lee, che esalta la sua silhouette filiforme.da 929 euro Dopo averla ammirata come fotografa grazie ai ritratti scattati alla figlia Charlotte per il suo compleanno,entusiasma con un nuovo look. Come Letizia di Spagna, anche la Duchessa si cimenta col, un colore non facile da indossare. La moglie di William ha infatti sfoggiato un sofisticato abito color salvia della stilista Edeline Lee, da 785 sterline (929 euro). Si tratta di un vestito da cocktail, con gonna sotto il ginocchio, collo alto, corpetto ...

