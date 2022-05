Isola dei Famosi, Roger Balduino indeciso tra Estefania Bernal e Beatriz Marino (Di giovedì 5 maggio 2022) All’Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino appare sempre più in difficoltà. Dopo l’arrivo in Honduras della sua ex Beatriz Marino, infatti, il modello brasiliano ha messo immediatamente in dubbio la sua storia con la naufraga Estefania Bernal, che si trova sull’altra Isola (Playa Sgamada) e non può dunque vedere cosa succede tra lui e Beatriz. Ma cosa sta succedendo davvero tra i due naufraghi? Isola dei Famosi shock, una delle protagoniste in realtà è un uomo? A dare la notizia è stato il portale Dagospia, che ha dato voce al sospetto di alcuni telespettatori ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 5 maggio 2022) All’dei2022,appare sempre più in difficoltà. Dopo l’arrivo in Honduras della sua ex, infatti, il modello brasiliano ha messo immediatamente in dubbio la sua storia con la naufraga, che si trova sull’altra(Playa Sgamada) e non può dunque vedere cosa succede tra lui e. Ma cosa sta succedendo davvero tra i due naufraghi?deishock, una delle protagoniste in realtà è un uomo? A dare la notizia è stato il portale Dagospia, che ha dato voce al sospetto di alcuni telespettatori ...

