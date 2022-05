Inter Empoli: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 5 maggio 2022) Venerdì 6 maggio alle ore 18.45 andrà in scena Inter Empoli, gara della 36° giornata fi Serie A che si disputerà al Meazza di Milano. I padroni di casa sono dietro ai cugini milanisti e per sperare di riuscire a portare a casa il secondo scudetto consecutivo dovranno arginare l’Empoli di Andreazzoli, una squadra non semplice da affrontare appena reduce da una sconfitta Interna col Torino. I nerazzurri, in vista anche della finale di Coppa Italia contro la Juventus, dovranno dosare le forze. Inter Empoli: probabili formazioni Inzaghi recupera Calhanoglu, pronto a prendere il posto a centrocampo assieme ai due titolarissimi Brozovic e Barella. In attacco Correa dovrebbe lasciare il posto da titolare a Dzeko, che giocherà assieme a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 maggio 2022) Venerdì 6 maggio alle ore 18.45 andrà in scena, gara della 36° giornata fi Serie A che si disputerà al Meazza di Milano. I padroni di casa sono dietro ai cugini milanisti e per sperare di riuscire a portare a casa il secondo scudetto consecutivo dovranno arginare l’di Andreazzoli, una squadra non semplice da affrontare appena reduce da una sconfittana col Torino. I nerazzurri, in vista anche della finale di Coppa Italia contro la Juventus, dovranno dosare le forze.Inzaghi recupera Calhanoglu, pronto a prendere il posto a centrocampo assieme ai due titolarissimi Brozovic e Barella. In attacco Correa dovrebbe lasciare il posto da titolare a Dzeko, che giocherà assieme a ...

