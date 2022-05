Il ddl Zan torna in parlamento | “sono i giovani che ci chiedono di dare una sferzata dei diritti a questo Paese”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il partito democratico ha deciso di ripresentare inil ddl Zan. Sottolineano che è doveroso approvare la legge contro l’omotransfobia e se non riuscissimo sarebbe una sconfitta per il, sopratutto perchè ce lo stanno chiedendo i. Il partito democratico ripresenta inil ddl Zanpassati sei mesi dall’affossamento in Senato da quando ci fu quell’indimenticabile applauso ed esultanza di vari senatori di destra all’annuncio dei risultati della votazione. La bocciatura del disegno di legge contro l’omotransfobia provocò una grande polemica e vergogna per molti italiani, è stato un evento che si diffuse anche sui principali giornali esteri come il The Guardian. Oggi, il partito democratico ha deciso di ripresentare inil ddl Zan ...

Alessandra Arachi per il 'Corriere della Sera' enrico letta al corteo del 25 aprile Sono passati sei mesi da quell'applauso mai sopito. E sei mesi è proprio il tempo che serve per poter ripresentare ...E' stato ripresentato in Senato, da parte del Pd, ilcontro l'omotransfobia . La senatrice Monica Cirinnà puntualizza: 'In questo Paese manca ancora una legge contro i crimini d'odio, non ce lo siamo dimenticati'. 'Ripartiamo con l'iter del ...La senatrice Monica Cirinnà è chiara: "In questo Paese manca ancora una legge contro i crimini d'odio, non ce lo siamo dimenticati" ...In un contesto globale ancora fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dal Covid-19 e dalla guerra in corso, la comunità LGBTQIA* italiana è ancora fortemente sco ...