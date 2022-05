Giro d’Italia 2022 | la classifica delle nazioni per numero di partecipanti Italia davanti ai Paesi Bassi con 45 corridori

(Di giovedì 5 maggio 2022) Fervono i preparativi in vista della 105esima edizione del. Dal 6 al 29 maggio 176si daranno battaglia sulle strade nostrane e non mancano i nomi grossi del panorama ciclistico internazionale, a cominciare da Vincenzo Nibali e Mathieu van der Poel. Ai nastri di partenza di Budapest troveremo le 18 formazioni World Tour affiancate da quattro compagini Professional, ovvero Bardiani CSF Faizanè, Drone Hopper–Androni Giocattoli ed Eolo-Kometa oltre alla Alpecin–Fenix che ha ottenuto l’invito automatico grazie al piazzamento nell’UCI World Ranking della passata stagione. L’annovera ben 45 professionisti all’interno della carovana ed ovviamente è il paese con più atleti nella startlist. Seguono(17), Belgio (14) e Francia (13) ...

