Genoa-Juventus | i convocati di Allegri | presente Cuadrado | out due difensori

(Di giovedì 5 maggio 2022) Massimiliano, allenatore della, ha diramato la lista deiper la sfida contro il, in programma venerdì 6 maggio al Ferraris alle ore 21:00.il giovane Miretti, che contro il Venezia ha debuttato da titolare, così come, mentre non ci saranno Pellegrini e Danilo. Ai box anche Locatelli, McKennie ed i lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.: De Sciglio, Chiellini, De Ligt,, Alex Sandro, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti.Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Akè. SportFace.

I convocati di Allegri per il Genoa. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: Chiellini, Bonucci, De Sciglio, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Rugani. Centrocampisti: Miretti, Arthur, Rabiot, Zakaria. Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Akè.