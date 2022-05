Formazioni ufficiali Salernitana Venezia | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ledimatch valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Davide Nicola.(3-4-1-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Peretz, Ampadu, Haps; Aramu; Henry, Okereke. Allenatore: Andrea Soncin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #SalernitanaVenezia, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Salernitana-Venezia, le formazioni ufficiali: Bonazzoli-Djuric contro Henry-Okereke: Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyo… - sportli26181512 : Salernitana-Venezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Il recupero della 20^ giornata è un ve… - ilnapolionline : Formazioni Ufficiali - Serie A: Salernitana-Venezia, i granata provano ad uscire dalla zona rossa -… - SportdelSud : ??? Le formazioni ufficiali della sfida di campionato tra #SalernitanaVenezia: le scelte di Davide Nicola e Andrea S… -

Ledi Salernitana - Venezia , sfida valida per il recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 . I padroni di casa vogliono continuare il loro buon momento ......00 - Comincia la partita Il City parte in attacco Ore 20:54 - Squadre in camposchierate Ore 20:18 - LeQueste le: Real Madrid (4 - 4 - 2) : ...Ecco le formazioni ufficiali, per chi aspetta i voti e non solo. Nella Salernitana sempre spazio a Djuric, c’è lui in attacco con Bonazzoli. Intoccabili Aramu ed Henry nel Venezia, Soncin lancia ...Le formazioni ufficiali di Salernitana-Venezia, recupero della ventesima giornata di Serie A Salernitana e Venezia si affrontano allo stadio Arechi di Salerno nel recupero della ventesima giornata del ...