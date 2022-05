Federico Monga lascia la guida del Mattino e torna alla Stampa come vicedirettore (Di giovedì 5 maggio 2022) Federico Monga, direttore de Il Mattino dal 2018, lascia Napoli e torna a La Stampa come vicedirettore. Arrivato nell’ex sede storica di via Chiatamone nel 2010, Monga, diventato direttore subentrando ad Alessandro Barbano, torna a Torino dopo 12 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022), direttore de Il Mattino dal 2018, lascia Napoli ea La. Arrivato nell’ex sede storica di via Chiatamone nel 2010,, diventato direttore subentrando ad Alessandro Barbano,a Torino dopo 12 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MCapisani : Giornali, seggiole e poltrone: Federico #Monga lascia la direzione del #Mattino e approda all'affollata vicedirezio… - rtl1025 : ?? “Tutta l’#Europa sta comprando #gas come mai avvenuto in passato dalla #Russia per preparare le scorte in vista d… - rtl1025 : ?? Spazio #attualità. Ne parliamo con Federico Monga, direttore del quotidiano @mattinodinapoli #nonstopnews Segui… - Valoricollinari : L'intervento, pubblicato oggi sulle buche 'storiche' presenti su marciapiedi e carreggiate, con il commento del dir… -