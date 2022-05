Doctor Strange nel Multiverso della follia – recensione no spoiler (Di giovedì 5 maggio 2022) Sam Raimi torna nel mondo dei cinecomics dopo quindici anni e lo fa grazie ad uno dei personaggi più affini al suo stile. Siete pronti a perdere la testa insieme a Doctor Strange nel Multiverso della follia? Stephen Strange non ha avuto la più semplice delle vite, ha perso inizialmente la sua vita da chirurgo a causa di un terribile incidente stradale, ha successivamente perso la donna che amava per le responsabilità che divenire lo stregone supremo portava sulle sue spalle, ha perso la vita a causa del blip con cui Thanos dimezzò la popolazione dell’universo e, tornato nel mondo dei vivi, ha fatto la conoscenza col concetto di Multiverso nel tentativo di aiutare il giovane Peter Parker tra poteri e responsabilità. Ma c’è chi ha subito di più dell’ex stregone supremo: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) Sam Raimi torna nel mondo dei cinecomics dopo quindici anni e lo fa grazie ad uno dei personaggi più affini al suo stile. Siete pronti a perdere la testa insieme anel? Stephennon ha avuto la più semplice delle vite, ha perso inizialmente la sua vita da chirurgo a causa di un terribile incidente stradale, ha successivamente perso la donna che amava per le responsabilità che divenire lo stregone supremo portava sulle sue spalle, ha perso la vita a causa del blip con cui Thanos dimezzò la popolazione dell’universo e, tornato nel mondo dei vivi, ha fatto la conoscenza col concetto dinel tentativo di aiutare il giovane Peter Parker tra poteri e responsabilità. Ma c’è chi ha subito di più dell’ex stregone supremo: ...

