Dl aiuti: Conte, “Spero non si pensi di mettere la fiducia” (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – “Sulla norma sull’inceneritore Spero non si pensi neppure lontanamente di calare la fiducia. La fiducia semmai la chiediamo noi”. E’ quanto ha affermato il presidente del M5s, Giuseppe Conte (foto), parlando del Dl aiuti alla presentazione della scuola politica del Movimento, alla presenza dell’ex sindaca di Torino Chiara Appendino e del sociologo Domenico De Masi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – “Sulla norma sull’inceneritorenon sineppure lontanamente di calare la. Lasemmai la chiediamo noi”. E’ quanto ha affermato il presidente del M5s, Giuseppe(foto), parlando del Dlalla presentazione della scuola politica del Movimento, alla presenza dell’ex sindaca di Torino Chiara Appendino e del sociologo Domenico De Masi. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Donatella_Cina_ : RT @mariannaaprile: Salvini ha chiesto il visto per Mosca I Cinquestelle di Conte non votano il decreto aiuti di Draghi. Scent of Conte1… - Lopinionista : Dl aiuti: Conte, 'Spero non si pensi di mettere la fiducia' - nemiroski : RT @OGiannino: Conte ri-urla contro Draghi: no fiducia a DL aiuti perché termovalorizzatore a Roma e critiche a superbonus sono “rappresagl… - zazoomblog : Conte sul Dl aiuti: “Spero non si pensi di mettere la fiducia” - #Conte #aiuti: #“Spero #pensi #mettere… - RealSofi21 : RT @TgLa7: Conte furioso rinfocola l'attacco a tutto campo a #Draghi per le armi all'#Ucraina, per il #termovalorizzatore e per il #superbo… -