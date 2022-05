Covid | la curva cresce | ma a velocità più contenuta | i più colpiti tra 30 e 59 anni – I dati Comune per Comune

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sono 4.261 i nuovi casirilevati in provincia di Bergamo nella settimana dal 27 aprile al 3 maggio per un’incidenza pari a 379 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 3,79 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 339 della scorsa settimana, i 275 di due settimane fa, i 333 di tre settimane or sono e i 321 di un mese fa. Nella settimana osservata, sottolineano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo, si conferma tendenziale crescita dellaepidemica gia? rilevata la scorsa settimana, ma con livelli piu? contenuti. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana e?, infatti, pari a + 453 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a +11,9% rispetto alla settimana precedente (contro i +715, pari a +23,1% rispetto alla ...

