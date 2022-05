(Di giovedì 5 maggio 2022) Indaga la Digos Quando ha aperto Qn,non ci poteva credere. O forse sì, andando a scavare in fondo ai cattivi pensieri inevasi: perché anche se il 33enne " figlio del giuslavorista Marco,...

Advertising

saritotetotiras : RT @technopop2000: [Pro Shots] © Lara Bordoni Kraftwerk - Teatro degli Arcimboldi, Milano, 2022-05-02 - leti_luca : RT @ariannaconsi: @sonodeddy si però sei un personaggio pubblico e si sa che se vengono dette certe cose durante un concerto la gente può p… - ariannaconsi : @sonodeddy si però sei un personaggio pubblico e si sa che se vengono dette certe cose durante un concerto la gente… - technopop2000 : [Pro Shots] © Lara Bordoni Kraftwerk - Teatro degli Arcimboldi, Milano, 2022-05-02 - callmegracee_ : Stanotte mentre non riuscivo a dormire ho pensato all’outfit che devo mettere sabato al concerto e se mi sta bene veramente sono una pro -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... andando a scavare in fondo ai cattivi pensieri inevasi: perché anche se il 33enne " figlio del giuslavorista Marco, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse nel 2002 a Bologna " definisce ildei ...CASO MORO/ Conforto, il Kgb e il "perimetro" delle nuove veritàBR", IL FIGLIO DI MARCO BIAGI: "SONO SCHIFATO" Raggiunto da "Il Resto del Carlino", il presidente del Circolo Arci Tunnel ... Concerto pro Br, Lorenzo Biagi: "Un episodio schifoso. Eppure non mi stupisce" Ora scoppia la bufera sul concerto del Primo maggio che esaltava le Br nel circolo Arci Tunnel di Reggio Emilia. La Digos indaga, la politica - dal Pd a Fd’I, si indigna – e l’Arci provinciale prende ...Neppure lo slittamento del concerto, dal 17 febbraio scorso a ieri, ha tenuto lontano i tanti fan che arrivavano non solo da Asti e provincia ma anche da tutto il Piemonte e dalla confinanti regioni.