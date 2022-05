Catasto | trovata l’intesa sulla riforma | nessuna tassa in più Le nuove regole Salta il riferimento ai valori di mercato

Advertising

Luca_Milello : #Draghi trovata l'intesa sul catasto con il centro destra Ci saranno almeno una dozzina di condoni ?? - RassegnaZampa : #Catasto, trovata l’intesa sulla riforma: nessuna tassa in più. Le nuove regole Salta il riferimento ai valori di m… -

In Parlamento, la legge sulla concorrenza e quella sulla riforma delboccheggiano.un'intesa sugli stabilimenti balneari, si è aperta una scandalosa questione sugli appalti dei ...... rispondendo ad una domanda sull annuncio di una soluzione sulfatto dal centrodestra di ... Se si èuna soluzione, è una buona notizia', ha concluso.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - Mercati: Btp oltre il 3%, cade il Nasdaq, l'effetto Fed alla fine arriva (Il Sole 24 Ore, pag. 9). Ora la stagflazione fa paura. Giu' Wall Street, ven ...Accordo raggiunto sul catasto e la riforma fiscale. Eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale: nessun inc ...