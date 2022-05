Cancro (Di giovedì 5 maggio 2022) “Cerca sempre di essere più interessato che interessante”, dice l’attrice e attivista Jane Fonda. Nell’immediato futuro non sarà facile per te, caro Cancerino. La tua curiosità sarà al culmine, come anche la tua capacità di essere... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) “Cerca sempre di essere più interessato che interessante”, dice l’attrice e attivista Jane Fonda. Nell’immediato futuro non sarà facile per te, caro Cancerino. La tua curiosità sarà al culmine, come anche la tua capacità di essere... Leggi

Advertising

AurelianoStingi : Seguiamo l'esempio del grandissimo @SimoneMoriOff e contribuiamo a seconda delle nostre possibilità alla ricerca su… - Costanzo : Anche un SMS può fare la differenza per i bambini malati di cancro in #Ucraina. Invia un SMS al 45520 per una donaz… - istsupsan : ??Con la vaccinazione possiamo garantire alla future donne una vita più lunga e sicura ?? In Regno Unito, uno dei pr… - gipsy1966 : RT @devjdian: Leo Varadkar spiega come hanno gonfiato il conteggio delle vittime del covid, etichettando persino le persone che muoiono di… - Mom_enji : RT @EIannelli: Orgogliosi di questo libretto @aimac_it su #studiclinici ??per i #malati #oncologici???, vere e proprie opportunità di cura! G… -