Borsa | Europa vola in apertura dopo la Fed

Advertising

borghi_claudio : I 'flash crash' ?? Borsa: Europa resta pesante dopo flash crash Stoccolma - Economia - ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa chiude in calo, Parigi peggiore (-1,2%). Madrid (-1%), Londra (-0,9%), Francoforte (-0,4%) #ANSA - ansa_economia : Borsa: Europa peggiora, Milano -1,2%, corre il greggio. Spread risale a 198 punti. Bene i petroliferi, giù le banch… - ansa_economia : Borsa: Europa prosegue debole dopo l'apertura di Wall Street. Guadagna solo Francoforte. Bene petroliferi con corsa… - infoiteconomia : Borsa: Europa chiude pesante, Parigi -1,7% -

Le Borse europee volano in apertura di seduta dopo le mosse della Fed sui tassi. Fari puntati anche sulla guerra in Ucraina e sulla riunione dell'Opec+. Si guarda anche alla riunione della Bank of ...Insi scatenano gli acquisti , così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Exploit di Francoforte , che mostra un rialzo del 2,29%; acquisti a piene mani su Londra , che vanta ...Ingegneria e resilienza. Sono queste le due parole chiave per l'aggiudicazione a Lane (Gruppo Webuild) del contratto da 357 milioni di dollari (340 milioni di euro circa) per la ricostruzione della ...Diversi i fattori che hanno condizionato la seduta in Europa, a partire dall'avvicinarsi della stretta della Fed, che mercoledì annuncerà il rialzo dei tassi più consistente degli ultimi vent'anni e ...