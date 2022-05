Zorzi pronto a partire con il nuovo programma | “Arrivano spoiler”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tommasorilancia il countdown sui social: parte la nuova avventura ealcuniL’attesa è ormai giunta agli sgoccioli per Tommaso. Il dominatore del GF Vip 5 tra qualche ora sbarcherà al timone di Questa è casa mia,format che approderà su Real Time tra due giorni. Il conduttore milanese è particolarmente emozionato in vista della partenza di questa nuova avventura e sui social ha fatto scattare nuovamente il countdown verso l’esordio dele allo stesso tempo sono in arrivo dei regali per i fan, come annunciato dallo stesso influencer sul proprio account Instagram: “Countdown, mancano solo due giorni. Oggi tra l’altro potremoare dei contenuti direttamente dalla puntata. Intanto sonoper trucco e ...