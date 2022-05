Uomini e Donne: Andrea è il nuovo corteggiatore sceso per Veronica, ecco chi è (Di mercoledì 4 maggio 2022) Uomini e Donne. Una puntata entusiasmante quella andata oggi in onda negli studi di Cinecittà. Il salotto di Maria De Filippi, si sa, è sempre pieno di scoppiettanti novità, come quelle di oggi, giovedì 28 aprile. In studio, infatti, verso le battute finali del programma, quando tutti stavano quasi per spegnere la Tv, ecco che è arrivato un nuovo bel giovane aitante, pronto a corteggiare la bellissima Aurora. Ma chi è Andrea? Chi è il giovane Andrea sceso per Veronica a Uomini e Donne Non ha di certo perso tempo. Il giovane Andrea si è fatto subito notare per la sua bellissima Veronica, senza mezzi termini. Un personaggio molto forte mediaticamente, non soltanto per il suo aspetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022). Una puntata entusiasmante quella andata oggi in onda negli studi di Cinecittà. Il salotto di Maria De Filippi, si sa, è sempre pieno di scoppiettanti novità, come quelle di oggi, giovedì 28 aprile. In studio, infatti, verso le battute finali del programma, quando tutti stavano quasi per spegnere la Tv,che è arrivato unbel giovane aitante, pronto a corteggiare la bellissima Aurora. Ma chi è? Chi è il giovaneperNon ha di certo perso tempo. Il giovanesi è fatto subito notare per la sua bellissima, senza mezzi termini. Un personaggio molto forte mediaticamente, non soltanto per il suo aspetto ...

