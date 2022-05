Ue: stop al petrolio russo entro 6 mesi. No di Ungheria e Slovacchia. Isolata la finanza di Mosca (Di mercoledì 4 maggio 2022) Von der Leyen: «elimineremo gradualmente le forniture russe di petrolio greggio entro sei mesi e dei prodotti raffinati entro fine anno» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 4 maggio 2022) Von der Leyen: «elimineremo gradualmente le forniture russe digreggioseie dei prodotti raffinatifine anno»

Advertising

repubblica : Ue, von der Leyen presenta le nuove sanzioni: 'Stop al petrolio russo entro sei mesi, anche Sberbank via da Swift' - fattoquotidiano : Nuovo pacchetto di sanzioni Ue: banche e tv di Mosca nel mirino, ’embargo totale a petrolio russo in 6 mesi’ - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, nuove sanzioni Ue: embargo al petrolio russo in 6 mesi, Sberbank fuori da Swift e stop a tre… - Deiana_Luca9 : RT @jimmomo: Annunci, smentite, stop-and-go, questi stanno letteralmente giocando con le quotazioni del petrolio. Sarei abbastanza irritato… - Felix_il_gatto : @Ca_ilmitico @Peter_Italy È pure possibile che s'inventeranno qualcosa per tenere la gente in casa, in modo da evit… -