Ucraina, direttore aeroporto Lugano: "via aerei privati russi, arrivano quelli ucraini e polacchi" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Mentre l'Ue si confronta sul sesto pacchetto di sanzioni alla russia e l'Italia continua a scontrarsi con le conseguenze del congelamento dei beni degli oligarchi, in particolare i super yacht, la Svizzera gestisce le questioni degli aerei immatricolati in russia che non sono riusciti 'a prendere il volo' prima dell'entrata in vigore delle sanzioni. A terra ne sono restati sei in tutto, 2 confinati negli hangar dell'aeroporto nazionale di Ginevra e 4 in quello nazionale di Basilea, apprende l'Adnkronos dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufac). Il nuovo movimento in atto in queste settimane però è un altro: “Ciò a cui si assiste adesso – spiega il direttore dell'aeroporto di Lugano-Agno, Davide Pedrioli - è il riposizionamento in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Mentre l'Ue si confronta sul sesto pacchetto di sanzioni allaa e l'Italia continua a scontrarsi con le conseguenze del congelamento dei beni degli oligarchi, in particolare i super yacht, la Svizzera gestisce le questioni degliimmatricolati ina che non sono riusciti 'a prendere il volo' prima dell'entrata in vigore delle sanzioni. A terra ne sono restati sei in tutto, 2 confinati negli hangar dell'nazionale di Ginevra e 4 in quello nazionale di Basilea, apprende l'Adnkronos dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufac). Il nuovo movimento in atto in queste settimane però è un altro: “Ciò a cui si assiste adesso – spiega ildell'di-Agno, Davide Pedrioli - è il riposizionamento in ...

