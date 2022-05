Tchouameni |  «Restare al Monaco con la Champions non mi dispiacerebbe»

Advertising

CalcioNews24 : #Monaco, #Tchouameni sul suo futuro -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Secondo Le Parisien , il PSG ha studiato 3 mosse per convincere Mbappé a: la cessione di Neymar , l'acquisto di uno fra Pogba e Tchouaméni e la consegna della fascia da capitano al classe '98.... da Mbappe ad Haaland passando per Tielemans e, senza dimenticare chi è già presente in ... accettando il suo ruolo di secondo piano pur dial Real ma presto le cose potrebbero ... Tchouameni allontana l'addio in estate "Non mi dispiacerebbe giocare la Champions col Monaco" Aurelien Tchouameni potrebbe restare al Monaco anche nella prossima stagione. Il centrocampista francese nel mirino di diversi top club ha parlato così del futuro. FUTURO – «Ho un contratto fino al ...Poco ma sicuro, su questo argomento le due famiglie non andranno d'accordo. A meno che non si opti per una terza opzione super partes, quella ipotizzata dalla stessa Oriana: "Personalmente penso che ...