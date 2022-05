Superbonus: al 30 aprile 'prenotate' detrazioni per 30 mld (Di mercoledì 4 maggio 2022) A fine aprile il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus al 110% ammontava a 27,4 miliardi di euro, con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per oltre 30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) A fineil totale degli investimenti ammessi alla detrazione delal 110% ammontava a 27,4 miliardi di euro, cona carico dello Stato previste a fine lavori per oltre 30 ...

