Advertising

Come previsto, la questione aborto sta diventando il terreno dello scontrodell'era Biden. A Washington fra i manifestanti c'erano i costumi ispirati al Racconto dell'Ancella di Margaret ...La mancanza di unione è sintomo di una mancanza di attenzione nella ricostruzione post, ma ... movimenti e gruppi civici, un vero laboratorio, la sinistra unita come non mai. In altre ...Mercoledì, 4 maggio 2022 Home > aiTv > Sisma politico in Usa, la Corte Suprema vuole limitare l'aborto Roma, 4 mag. (askanews) - Un terremoto politico negli Stati Uniti dopo la fuga di notizie sulla ...Sisma politico in Usa, la Corte Suprema vuole limitare l'aborto Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...