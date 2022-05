Sabatini: «Con il Venezia la madre di tutte le partite» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le parole del DS della Salernitana in vista della sfida con i lagunari, decisiva per la permanenza in A dei campani Walter Sabatini scatenato sui Social Network, richiama l’ambiente Salernitana a fare molta attenzione in vista della prossima partita con il Venezia con un lungo post su Instagram. «Il pensiero che , pur seguendo un protocollo puntiglioso di recupero e reintegro alimentare la squadra sia ancora a Bergamo per volare nel primo pomeriggio a Napoli, mi preoccupa non poco. I tempi sono strettissimi e abbiamo un solo allenamento nel pomeriggio di domani per preparare quella che si potrebbe definire la madre di tutte le battaglie anche se in realtà due giorni dopo ne avremo un’altra. Il Venezia è però una squadra forte, piena di talento,corsa e qualità di gioco( basta averla vista 2 giorni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le parole del DS della Salernitana in vista della sfida con i lagunari, decisiva per la permanenza in A dei campani Walterscatenato sui Social Network, richiama l’ambiente Salernitana a fare molta attenzione in vista della prossima partita con ilcon un lungo post su Instagram. «Il pensiero che , pur seguendo un protocollo puntiglioso di recupero e reintegro alimentare la squadra sia ancora a Bergamo per volare nel primo pomeriggio a Napoli, mi preoccupa non poco. I tempi sono strettissimi e abbiamo un solo allenamento nel pomeriggio di domani per preparare quella che si potrebbe definire ladile battaglie anche se in realtà due giorni dopo ne avremo un’altra. Ilè però una squadra forte, piena di talento,corsa e qualità di gioco( basta averla vista 2 giorni ...

Advertising

CalcioNews24 : Sabatini: «Con il Venezia la madre di tutte le partite» - _Sim95_ : RT @YvanGoSlow24: Sabatini giusto con l'Inter doveva investire 26 dei 30M a disposizione per Dalbert. Lacrimo. - natonel52 : @FabRavezzani @Sabatini @QSVS_Official Lo sostituisce con un difensore per mantenere il 2-1 vs il #Venezia. Non ti vergogni a difenderlo !!! - cherudek : @ferlito_fabio io la vedo dura con Sabatini... quello vende bene. - CarrozzaLele : @FabRavezzani @Sabatini @QSVS_Official Gioco diverso, se togliamo i rigori (perché alla Juve non li tira), ha solam… -