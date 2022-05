Putin: “L’Occidente smetta di fornire armi a Kiev” (Di mercoledì 4 maggio 2022) MOSCA – “L’Occidente deve smettere di fornire armi all’Ucraina”. Lo ha affermato il leader russo, Vladimir Putin (foto), al presidente francese Emmanuel Macron nel corso della telefonata che si è tenuta ieri, 3 maggio, secondo quanto riferisce il Cremlino. “I Paesi Ue ignorano i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass”, ha detto ancora Putin, secondo il quale d’altro canto Kiev “non è pronta per negoziati seri” per porre fine al conflitto con la Russia. La Russia, tuttavia, ha aggiunto Putin, è “ancora aperta al dialogo” con l’Ucraina. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) MOSCA – “deve smettere diall’Ucraina”. Lo ha affermato il leader russo, Vladimir(foto), al presidente francese Emmanuel Macron nel corso della telefonata che si è tenuta ieri, 3 maggio, secondo quanto riferisce il Cremlino. “I Paesi Ue ignorano i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass”, ha detto ancora, secondo il quale d’altro canto“non è pronta per negoziati seri” per porre fine al conflitto con la Russia. La Russia, tuttavia, ha aggiunto, è “ancora aperta al dialogo” con l’Ucraina. L'articolo L'Opinionista.

