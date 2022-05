Ostia, trovato in casa con coltelli, tirapugni, asce e cocaina: era il suo ufficio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ostia. I controlli sul territorio non si fermano. Servizi straordinari con l’obiettivo di monitorare la situazione e limitare le occasioni di reato, oltre che a garantire la sicurezza alla comunità. Il bilancio delle ultime ore è di 2 persone arrestate, 4 persone denunciate a piede libero e altre 5 sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe. Le operazioni e i controlli sul territorio di Ostia Entrambi gli arresti sono avvenuti dopo un lungo appostamento, in attesa di cogliere i malfattori in flagranza di reato, nell’ambito delle attività antidroga. Il primo ad essere stato ”pescato” è un cittadino di Ostia, già gravato da precedenti di polizia, il quale, all’esito di perquisizione domiciliare nei pressi di Piazza Gasparri, è stato trovato in possesso, occultati in abitazione, di complessivi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022). I controlli sul territorio non si fermano. Servizi straordinari con l’obiettivo di monitorare la situazione e limitare le occasioni di reato, oltre che a garantire la sicurezza alla comunità. Il bilancio delle ultime ore è di 2 persone arrestate, 4 persone denunciate a piede libero e altre 5 sono state segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori di droghe. Le operazioni e i controlli sul territorio diEntrambi gli arresti sono avvenuti dopo un lungo appostamento, in attesa di cogliere i malfattori in flagranza di reato, nell’ambito delle attività antidroga. Il primo ad essere stato ”pescato” è un cittadino di, già gravato da precedenti di polizia, il quale, all’esito di perquisizione domiciliare nei pressi di Piazza Gasparri, è statoin possesso, occultati in abitazione, di complessivi ...

CorriereCitta : Ostia: trovato in casa con coltelli, tirapugni, asce e cocaina: era il suo ufficio - Napoli1111111 : @Antop77 No no lui l ho trovato a Ostia mare 4 anni fa - SiTro82 : @antidegrado76 @diarioromano All’incrocio tra via Colombo e via di malafede stavano realizzando il sottopasso poi h… -