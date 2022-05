Nuove sanzioni alla Russia | Von der Leyen | “Stop al petrolio russo | Putin deve pagare per la sua aggressione brutale”

Advertising

AndreaMarcucci : Scettici ascoltino parole di Mattarella: l'Italia è pronta a nuove sanzioni contro la Russia senza esitazioni. Quan… - DantiNicola : L'#UE ha dimostrato unità e compattezza con le sanzioni contro la ????. Ed è pronta ad approvarne di nuove. Parlano… - corsicaturchina : RT @NessunLuogo24: #BREAKING 'Oggi blocchiamo 3 grandi emittenti russe. Questi canali televisivi amplificano le bugie e la propaganda di #P… - giampaz : RT @NessunLuogo24: #BREAKING 'Oggi escludiamo da #Swift #Sberbank, da più grande banca della #Russia, e altre due grandi banche. Si consol… - giampaz : RT @NessunLuogo24: #BREAKING 'Oggi blocchiamo 3 grandi emittenti russe. Questi canali televisivi amplificano le bugie e la propaganda di #P… -

Non solo, i guadagni arrivano sulla scia della notizia di martedì 3 maggio che l'Unione Europea sta lavorando acontro la Russia, che probabilmente prenderanno di mira l' industria ...Due i punti cardine del discorso della presidente: lee la ricostruzione. In primis, il petrolio. "Non sarà facile ma dobbiamo farlo, oggi proporremo di vietare lo stop al petrolio russo ...I dettagli delle contro-sanzioni dovrebbero essere ufficializzati entro una decina ... Come è stato sottolineato da più parti all'inizio del nuovo conflitto tra Russia e Ucraina, le due nazioni sono ...Intanto, i funzionari dell'Unione europea hanno consegnato una bozza di piano agli stati membri su un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma continuano le divisioni su come funzionerebbe un ...