"Non posso fare il fact checker dei propagandisti russi. In tv solo con condizioni chiare". Parla Gilli (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Ma posso fare il fact checker in real time dei propagandisti russi? Ci ho pensato un attimo e ho detto che non fa per me”. Ci ha provato, suo malgrado, una volta ed è bastata. Per questo ieri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Mailin real time dei? Ci ho pensato un attimo e ho detto che non fa per me”. Ci ha provato, suo malgrado, una volta ed è bastata. Per questo ieri... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

ilfoglio_it : Andrea Gilli, Nathalie Tocci e Nona Mikhelidze hanno declinato l'invito a partecipare a Di Martedì. 'Posso fare il… - marcodimaio : Non mi scandalizzo perché si intervista in una Tv italiana il ministro degli Esteri russo; personalmente non lo far… - borghi_claudio : Il riassunto del mio intervento in commissione affari sociali prima che inizino le votazioni sugli emendamenti. Dov… - tulibIue : non sono a casa non posso vedere questa live però he… ?? the prettiest - j19lali : Dopo 5 anni, Lali torna a casa.?? Non ci posso credere ancora… sono troppo emozionata ?? -