Mentana spiega perché si onora di “non ospitare chi giustifica l’invasione russa in Ucraina”

Enrico Mentana rivendica di aver adottato con i propagandisti russi che sostengono o giustificano l'invasione dell'Ucraina la stessa linea dura stabilita con chi agitava posizione antiscientifiche su Covid e vaccino durante la pandemia. In un post sulla sua pagina Facebook, il direttore del Tg La7 e fondatore del giornale online Open ha reso pubblica la sua posizione: "Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina. E uso quelle stesse parole per rivendicarlo, senza dover aggiungere nemmeno una virgola".

