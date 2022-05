Maltratta la ex moglie. Scatta il divieto di avvicinamento (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella giornata di ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 46enne, residente a Taranto, presunto responsabile del reato di Maltrattamenti in famiglia e già condannato per lo stesso reato in danno della ex moglie per fatti risalenti al 2017. Nel corso degli accertamenti svolti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Taranto, sono stati raccolti elementi indiziari atti ad ipotizzare che l’uomo, mai rassegnatosi alla fine del rapporto, abbia continuato a tormentare la sua ex moglie, dalla quale ha avuto due figli, presentandosi sotto la sua abitazione, minacciando lei e ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella giornata di ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza della misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla ex convivente emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 46enne, residente a Taranto, presunto responsabile del reato dimenti in famiglia e già condannato per lo stesso reato in danno della exper fatti risalenti al 2017. Nel corso degli accertamenti svolti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Taranto, sono stati raccolti elementi indiziari atti ad ipotizzare che l’uomo, mai rassegnatosi alla fine del rapporto, abbia continuato a tormentare la sua ex, dalla quale ha avuto due figli, presentandosi sotto la sua abitazione, minacciando lei e ...

