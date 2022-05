“Maleducata | gradassa!” La pupa e il secchione | scintille tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Volano stracci durante la finale de Lae ilShow. Da una partee la suaMila Suarez, dall’altra la giudice. I due, durante l’ultima puntata, si sono scontrati come mai prima ad ora. I problemi sono cominciati ad emergere subito dopo l’esibizione dell’ex cognato die di Mila. La giudice infatti, infatti ha confessato di aver dato zero alla coppia: “Io ho dato uno zero e posso spiegarlo. Loro pensavano fossi di parte e invece sono stata gentile e ho dato loro dei consigli per migliorarsi”. E ancora: “A me ha toccato molto la storia di Mila, che non ha potuto studiare, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi e piangersi addosso. Lei ...

Guarda io lo so che ti senti forte e vuoi fare ladanzo zero alle esibizioni. Adesso ti giri anche dandomi le spalle come lache sei. Vabbè ci sono abituato dai. Lo so che alla ...... ' Lo so che te magari ti senti più forte, vuoi fare un pochino ladando zero'. La replica ... il 25enne l'ha attaccata: ' L'unica cosa che puoi fare è girarti e essere'. Soleil ... Gianmarco contro Soleil: "Maleducata" - interviene l'ex suocera della Sorge L’opinionista ha scatenato la reazione di Gianmarco Onestini dopo aver ricevuto zero come voto da lei, dato che l’ha provocata dicendole: “Lo so che te magari ti senti più forte, vuoi fare un pochino ...