Kailia Posey è morta: la ragazza del meme virale aveva 16 anni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kailia Posey (TLC, Facebook) Washington, 4 maggio 2022 - È morta Kailia Posey , la virale ' grinning girl '. La ragazza del meme forse più celebre si è tolta la vita a soli 16 anni. Lo ha fatto sapere ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)(TLC, Facebook) Washington, 4 maggio 2022 - È, la' grinning girl '. Ladelforse più celebre si è tolta la vita a soli 16. Lo ha fatto sapere ...

Advertising

fanpage : 'Non ho né parole, né pensieri. Una bellissima ragazza se n'è andata. La mia bambina per sempre'. La 16enne era fam… - metruvatstrunz : Kailia Posey, la ragazzina della gif 'grinning girl', si è suicidata a soli 16 anni... #RIPKailiaPosey ?? - occhio_notizie : “Non ho parole o pensieri. La mia bella bambina se n’è andata. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy mentre… - Alessan20380645 : RT @MichelaMeloni1: Questa Gif mi è sempre piaciuta tanto, ma non la userò più... Kailia Posey, è morta oggi all'età di 16 anni...?? https:… - scetticosutodo : È morta a 16 anni Kailia Posey, la protagonista di questa gif ?? -