Ilary Blasi non riesce ad andare avanti: costretta a fermarsi, come sta? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilary Blasi è stata costretta a fermarsi durante la diretta. La conduttrice non è riuscita a proseguire con la puntata ed è stata sostituita momentaneamente. Ecco quello che è successo. Durante le dirette televisive può succedere qualsiasi cosa che ti porta a stravolgere la scaletta ed i tempi che si stanno seguendo. Questo lo sa Leggi su youmovies (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.tadurante la diretta. La conduttrice non è riuscita a proseguire con la puntata ed èta sostituita momentaneamente. Ecco quello che è successo. Durante le dirette televisive può succedere qualsiasi cosa che ti porta a stravolgere la scaletta ed i tempi che sinno seguendo. Questo lo sa

Advertising

fraversion : “Il gobbo è andato troppo su, ti prego di tornare giù perché non lo so ancora a memoria la cosa del televoto”. A me… - CronacaSocial : Isola dei Famosi: la gaffe di Ilary Blasi in diretta tv ?? - tsunamidieci : @viacolvino anch'io amerei vederla come opinionista però solo in un ambiente sereno e con un conduttore capace (es Ilary blasi) - californiet : @Moussolinho Ma come ilary blasi aiuto ahahahah - Moussolinho : @californiet Voce che mi ricorda Ilary Blasi...due grandissime laziali ?????? -