“Il Papa non si aspetti un tappeto rosso…”: altolà e “minacce” al Pontefice sulla tv russa (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Papa Francesco non si aspetti un tappeto rosso ai suoi piedi”. Non tanto velate le minacce che il presentatore del telegiornale del mattino di Rossiya-1, il canale di Vladimir Solovyev rivolge al Pontefice. «Per la pace – aveva detto Bergoglio nell’intervista al Corriere della Sera– non c’è abbastanza volontà. Sono pessimista, ma dobbiamo fare ogni gesto possibile perché la guerra si fermi”, aveva detto. La reazione alle sue parole e alla disponibilità di recarsi da Putin sono state infatti delle peggiori. Il “buongiorno” a Papa Francesco la ha dato quello che è considerato uno dei giornalisti più influenti del Paese nonché un amico di Vladimir Putin: su Rossiya-1 i toni i toni sono stati scettici, e piuttosto irridenti critici nei confronti dell’iniziativa del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Francesco non siunrosso ai suoi piedi”. Non tanto velate leche il presentatore del telegiornale del mattino di Rossiya-1, il canale di Vladimir Solovyev rivolge al. «Per la pace – aveva detto Bergoglio nell’intervista al Corriere della Sera– non c’è abbastanza volontà. Sono pessimista, ma dobbiamo fare ogni gesto possibile perché la guerra si fermi”, aveva detto. La reazione alle sue parole e alla disponibilità di recarsi da Putin sono state infatti delle peggiori. Il “buongiorno” aFrancesco la ha dato quello che è considerato uno dei giornalisti più influenti del Paese nonché un amico di Vladimir Putin: su Rossiya-1 i toni i toni sono stati scettici, e piuttosto irridenti critici nei confronti dell’iniziativa del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ho fatto arrivare a Putin 'il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Non abbiamo avuto risposta e… - lucfontana : Papa Francesco: «Putin non si ferma, sono pronto a incontrarlo a Mosca» | Intervista esclusiva - fattoquotidiano : Ucraina, il Papa: ‘Non andrò a Kiev, ma ho chiesto incontro a Putin. La sua ira facilitata dall’abbaiare della Nato… - gspazianitesta : La dismissione del patrimonio immobiliare 'è causata, non da ultimo, dagli oneri economici di manutenzione e conser… - umanesimo : @Giovann66413037 @laura_ceruti @Pontifex_it il papa tenterà una mediazione politica, è un capo di stato. che la nat… -