Il Cremlino prova a spegnere le voci: «Il 9 maggio nessuna dichiarazione di guerra contro l'Ucraina». E nega l'assalto ad Azovstal (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Russia non avrebbe intenzione di dichiarare ufficialmente guerra all'Ucraina in occasione della ricorrenza del 9 maggio, anniversario della vittoria dei sovietici sui nazisti nella Seconda guerra mondiale. A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla stampa, che ha ribadito di non vedere comunque alcun progresso nei colloqui diplomatici con Kiev. La notizia della possibile dichiarazione di guerra il 9 maggio era stata lanciata da alcuni media britannici, e lo stesso Papa Francesco, dopo l'incontro con Viktor Orbán, aveva dichiarato che il premier ungherese è convinto che la dichiarazione ci sarà. Peskov ha anche negato che ieri, 3 maggio, le forze russe abbiano ...

