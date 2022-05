Federica Panicucci commossa dal caso Denise Pipitone il racconto della conduttrice di Mattino Cinque News (Di mercoledì 4 maggio 2022) È uno dei volti più noti e più amati di casa Mediaset. Federica Panicucci è ormai da anni al timone di Mattino Cinque News, programma che si propone di raccontare i fatti di cronaca anche al di fuori dei telegiornali. In questi giorni, la conduttrice ha spiegato meglio il regno del dietro le quinte del programma che conduce e il caso che l’ha colpita maggiormente dal punto di vista emotivo. Federica Panicucci e il caso di Denise Pipitone Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, Federica Panicucci ha parlato del caso di cronaca portato a Mattino Cinque News che l’ha ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 4 maggio 2022) È uno dei volti più noti e più amati di casa Mediaset.è ormai da anni al timone di, programma che si propone di raccontare i fatti di cronaca anche al di fuori dei telegiornali. In questi giorni, laha spiegato meglio il regno del dietro le quinte del programma che conduce e ilche l’ha colpita maggiormente dal punto di vista emotivo.e ildiIntervistata da TV Sorrisi e Canzoni,ha parlato deldi cronaca portato ache l’ha ...

Advertising

ParliamoDiNews : Federica Panicucci sconcertata: `E` l`età che avanza`. Staffilata contro la showgirl, battuta infelice in diretta [… - PasqualeMarro : #FedericaPanicucci la sue parole scuotono il cuore dei fan - ParliamoDiNews : Federica Panicucci scossa dal caso Pipitone: `Così si lavora a Mattino5` #federicapanicucci #Mattino5 - schifitor : Cmq Stash si sta trasformando in Maradona e la Pettinelli in Federica Panicucci #AMICI21 - Jes912 : @Kingofabio @MarySugarHeart Ahahahahahaha chiedilo ad Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Federica Panicucci, Simona Ven… -