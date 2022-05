Eutanasia | tensione al Senato | Lega chiede iter fine vita insieme a cannabis | Pd ' impossibile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) -re l'delcon quello della proposta Romeo sulle tossicodipendenze. Questa la richiesta della, oggi durante la riunione congiunta delle commissione Giustizia e Sanità al, che ha provocato la reazione dei giallorossi. "Veramente già la scorsa volta avevano avanzato la richiesta e gli avevamo già detto di no", spiega il capogruppo del Pd in commissione Giustizia, Franco Mirabelli. "Loro hanno voluto calendarizzare la legge Romeo sulle tossicodipendenze e noi non siamo stati contrari alla calendarizzazione, mentre nel merito lo siamo totalmente. E c'è questo tentativo di condizionare un percorso all'altro ma mi pare evidente -aggiunge Mirabelli all'Adnkronos- che siamettere sullo stesso piano una ...