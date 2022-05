Elezioni: D’Incà, “18% degli astenuti per difficoltà nel recarsi alle urne” (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “Accanto all’astensionismo di protesta (stimato in circa il 15-20% degli elettori nelle Elezioni europee, in cui l’astensionismo è stato del 45,5%) o di indifferenza nei confronti della politica (stimato nelle stesse Elezioni europee in circa il 10-15% degli elettori), il lavoro di analisi condotto dalla Commissione ha evidenziato una componente molto rilevante di astensionismo cosiddetto involontario stimato nel 16-18% degli elettori”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, in commissione Affari costituzionali alla Camera, nell’audizione sulle proposte “in materia di esercizio del diritto di voto”. D’Incà ha illustrato i contenuti del Libro bianco “Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l’astensionismo e favorire ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 maggio 2022) ROMA – “Accanto all’astensionismo di protesta (stimato in circa il 15-20%elettori nelleeuropee, in cui l’astensionismo è stato del 45,5%) o di indifferenza nei confronti della politica (stimato nelle stesseeuropee in circa il 10-15%elettori), il lavoro di analisi condotto dalla Commissione ha evidenziato una componente molto rilevante di astensionismo cosiddetto involontario stimato nel 16-18%elettori”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico, in commissione Affari costituzionali alla Camera, nell’audizione sulle proposte “in materia di esercizio del diritto di voto”.ha illustrato i contenuti del Libro bianco “Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l’astensionismo e favorire ...

