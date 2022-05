eCommerce, nasce la Live Streaming School (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Livestream Shopping non arresta la sua corsa. Partito dalla Cina, è ormai realtà anche in Italia, dove sempre più merchant creano eventi Live per promuovere prodotti sul proprio sito eCommerce e con la crescita di questo fenomeno si afferma un nuovo modello di vendita incentrato sulla figura dello streamer. Contemporaneamente, si fa più forte la domanda di figure abili a vendere e promuovere articoli in Live Streaming, un’attività che richiede competenze specifiche non assimilabili a quelle degli addetti vendita o degli store manager classici. Si rendono così necessari percorsi di formazione ad hoc per streamer e venditori in Live Streaming. Di qui il progetto della Live Streaming School lanciata da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilstream Shopping non arresta la sua corsa. Partito dalla Cina, è ormai realtà anche in Italia, dove sempre più merchant creano eventiper promuovere prodotti sul proprio sitoe con la crescita di questo fenomeno si afferma un nuovo modello di vendita incentrato sulla figura dello streamer. Contemporaneamente, si fa più forte la domanda di figure abili a vendere e promuovere articoli in, un’attività che richiede competenze specifiche non assimilabili a quelle degli addetti vendita o degli store manager classici. Si rendono così necessari percorsi di formazione ad hoc per streamer e venditori in. Di qui il progetto dellalanciata da ...

