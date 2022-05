Eclissi di Luna dei Fiori: quando ci sarà (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella notte tra il 15 e il 16 Maggio prossimi potremo assistere, ma solo in streaming, ad una particolare Eclissi di Luna: la spiegazione dietro il fenomeno Tra le 3:32 e le 5:29 della notte tra il 15 e il 16 Maggio potremo assistere ad una particolare Eclissi di Luna. L’Eclissi è quel fenomeno per cui la Terra, allineandosi al Sole, oscura del tutto o in parte la Luna conferendole un accesissimo colore rosso e facendocela sembrare più grande di quel che è in realtà. Ma perchè la Luna protagonista di un’Eclissi di Maggio è detta dei Fiori? La spiegazione ci porta indietro nella storia fino ai nativi americani che le hanno dato questo nome a sottolineare il legame del nostro satellite con la Natura, che a Maggio è particolarmente ... Leggi su zon (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella notte tra il 15 e il 16 Maggio prossimi potremo assistere, ma solo in streaming, ad una particolaredi: la spiegazione dietro il fenomeno Tra le 3:32 e le 5:29 della notte tra il 15 e il 16 Maggio potremo assistere ad una particolaredi. L’è quel fenomeno per cui la Terra, allineandosi al Sole, oscura del tutto o in parte laconferendole un accesissimo colore rosso e facendocela sembrare più grande di quel che è in realtà. Ma perchè laprotagonista di un’di Maggio è detta dei? La spiegazione ci porta indietro nella storia fino ai nativi americani che le hanno dato questo nome a sottolineare il legame del nostro satellite con la Natura, che a Maggio è particolarmente ...

Advertising

AstronomicoL : Levataccia, ma ne varrà la pena. Le #eclissi di #LUNA sono spesso sottovalutate. - radioscienza : New post: Eclissi di Luna in arrivo - saraangel83 : RT @GiovannaDiTroia: Si avvicina l'#eclissi totale della #lunadeifiori, si tingerà di rosso - GiovannaDiTroia : Si avvicina l'#eclissi totale della #lunadeifiori, si tingerà di rosso - gOqXg5jVZR10zpt : RT @mediainaf: Torna questo mese lo spettacolo dell’eclissi totale di #Luna. Per ammirarla bisognerà però alzarsi in piena notte, alle 3:30… -